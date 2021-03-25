Ми виконали план, уперше грали за такою схемою, – Шевченко про гру з Францією

Збірна України 24 березня сенсаційно зіграла внічию проти Франції у першому матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Головний тренер української команди Андрій Шевченко поділився враженнями після поєдинку.

Українська збірна змогла привезти в Україну одне очко з титулованим суперником, який був фаворитом цього протистояння. Андрій Шевченко використав проти французів нову схему, яка дала свій результат та здивувала тренерський штаб французів.

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Нова схема від Шевченка

Наставник нашої команди задоволений грою, яку показали його хлопці на футбольному полі та подякував за самовіддачу. Нічия – дуже хороший результат для України проти настільки талановитої команди, як Франція.

Ми виконали план, уперше грали за такою схемою. Було дуже складно, оскільки ми мали замало часу на підготовку. Я хочу подякувати своїм футболістам за докладені ними зусилля та командну гру,

– сказав Шевченко.

Андрій Миколайович зазначив, що тренерський штаб довго та детально вивчав гру французького суперника. Пригадав тренер і болючу поразку у товариській зустрічі (7:1), яка дала додаткову інформацію. Найбільший урок, який виніс легендарний форвард у минулому, що грати у відкритий футбол з командою Дідьє Дешама – це футбольне самогубство.

Щільна оборона та непомітний Мбаппе

"Ми постаралися зіграти компактно, створити певний тиск на м'ячі, закрити найгостріших футболістів суперника, зокрема, Кіліана Мбаппе. Він дуже добре атакує в просторі, постійно змінює фланги, але у цій грі показати себе на всі 100% йому не вдалось. Мбаппе діяв зліва, тому ми поставили проти нього більше гравців. Один постійно пресингував, а другий закривав простір. План удався, дякую нашим футболістам за виконану роботу", – розповів Шевченко.

Андрій Миколайович не приховує, що у контратаках його хлопці мали багато технічного браку. Однак команда відпрацьовувала в обороні, що забирало чимало сил та не дозволяло бути достатньо свіжим під час контратак.

Були непогані продовження. Десь хлопці втомилися, приймали неправильні рішення. Це нормально. У нас було багато шансів, але допускалися технічні помилки. Ти завжди втрачаєш багато енергії, коли пробігаєш велику дистанцію. Французька команда відправляла в атаку багато футболістів, відкривала для нас простір,

– підсумував гру своєї команди Шевченко.