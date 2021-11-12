Ми пережили ураган, – тренер Болгарії похвалив збірну України після важкого спарингу

Збірна України у товариському поєдинку в Одесі зіграла внічию з Болгарією (1:1). Наставник болгарської команди Ясен Петров прокоментував матч, що відбувся.

За словами коуча, нічийний результат із українцями для болгар прирівнюється до значного досягнення.

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"Гадаю, результат дуже хороший для нас. Ми знали про якість України і готувалися до щільної гри в захисті. Підтримка тут дуже класна, гарні фанати. Втім, у нас був свій план на гру. Також відзначу нашого молодого голкіпера, який провів сильний матч", – почав Петров.

Дуже радий, що ми втримали результат проти України. У цієї команди дуже багато якості. Кого можу відзначити в українській збірній? Кожен їхній гравець провів фантастичний матч. Вони створювали ситуації, бо це справді гарна команда. Вболівальники не переставали підтримувати їх із трибун. Хороша новина в тому, що ми пережили ураган,

– підсумував він.

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