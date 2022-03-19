Ми ніколи не були братськими народами, – дружина Маліновського про росіян

Дружина Руслана Маліновського Роксана прокоментувала підсумки соцопитування, які показали, що 71 відсоток росіян підтримує війну в Україні.

За словами дівчини, ми ніколи не були братніми народами з росіянами, тому вона із сім'єю поїхала з Криму. Ця країна чужа нам, як і люди в ній.

Дивіться також Руслан страждає найбільше з усіх, – дружина Маліновського про вторгнення Росії в Україну

"Я не беру до уваги 30% адекватних, освічених, розсудливих людей. Але загалом культура та життєві поняття у нас різні", – написала Маліновська.



Скриншот

На початку війни Роксана Маліновська прокоментувала вторгнення Росії на територію України. Дружина Руслана зокрема розповіла про переживання свого чоловіка.

"Він – справжній чоловік. Джан П'єро Гасперіні запитав його, чи він готовий грати проти Олімпіакоса, і Руслан виявився готовим, сильним. Хоча всередині він страждає більше за багатьох. Його сім'я мешкає під Києвом. Сподіваюся, команда розуміє, що він відчуває і допомагає йому", – сказала Роксана.