Ми неначе грали в Україні, – Петраков про прощання Пятова та перемогу над Вірменією

Збірна України поки що показує 100-відсотковий показниках у зіграних матчах Ліги націй-2022/2023. Олександр Петраков прокоментував перемогу над Вірменією.

Петраков: Я вдячний йому за все, що він зробив для українського футболу

Головний тренер "синьо-жовтих" розпочав свою пресконференцію із питання про Андрія Пятова. Голкіпер Шахтаря провів свій останній матч у футболці збірної України та зробив це на відмінно – "сухий" матч, який встановив рекорд серед воротарів головної команди країни.

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Олександр Петраков подякував Пятову за його кар'єру та не приховує свого суму після такого рішення Андрія. Голкіпер покидає табір збірної ще до поєдинку проти Ірландії.

Я вдячний йому за все, що він зробив для українського футболу. Дуже сумно. Він сам захотів цього. Так і сказав мені: "Васильовичу, уже є хороші хлопці, мені треба дати їм дорогу". Завтра о шостій ранку він поїде з розташування збірної,

– розповів наставник.

Команда не збирається влаштовувати бенкет з приводу прощання Пятова зі збірною. Між тренерським штабом та голкіпером є домовленість про його приїзд у національну команду.

Ми з Андрієм домовилися, що він буде приходити до збірної, коли вона збиратиметься. Все буде добре, він прийде до нас, ще допоможе воротарям, підкаже. Щоб ви розуміли, це не моє рішення. Це рішення Андрія Пятова. Він – дуже порядна людина, бажаю йому всього найкращого. Я думаю, він ще пограє на хорошому рівні,

– додав Олександр Васильович.

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Про нову позицію Зінченка у збірній

Петраков не став розбирати гру команди, а просто зауважив, що хлопці створили багато моментів. Олександр Васильович є тим тренером, який після забитих голів не стримує емоції. Наставник додав, що у футболці потрібно вміти радіти. Це той адреналін, який складно передати словами, якщо ти не є на цьому місці.

Керманич "синьо-жовтих" прокоментував заміну Олександра Зінченка та його нову позицію у збірній. Хоча Сашко грає на лівому фланзі оборони у Манчестер Сіті, тому для самого футболіста ця роль на полі не є новою.

"Миколенко вийшов на заміну, тому що Зінченко втомився й отримав жовту картку. Віталій вийшов і, так сталося, що забив. Не буду говорити, що ставив перед ним таку ціль. Я його попросив навести лад в обороні. Зінченко грав на цій позиції, тому що Миколенко провів три матчі, а Соболь тільки почав тренуватися", – сказав коуч.

64-річний спеціаліст оцінив гру Зінченка на фланзі оборони. Він навів приклад гри Зінченка на цій позиції в англійському клубі.

Його ставить на цю позицію Хосеп Гвардіола. Усе хороше треба продовжувати. Я дав перепочити Миколенку, тож попросив Сашка допомогти команді. У нас усе добре, є контакт. У збірній футболісти повинні вміти грати на двох – трьох позиціях. Не буду говорити, де Зінченко зіграє наступного разу, щоб ірландці не знали,

– зауважив Петраков.

У заявку команди потрапив Андрій Ярмоленко, але через хворобу не вийшов на футбольне поле у грі проти Вірменії. Петраков сподівається, що вінгер вилікується та зможе допомогти команді у наступному матчі проти Ірландії.

Також до цієї зустрічі повинен вже підійти Олександр Сирота, який теж захворів.

"Атмосфера була просто чудова, ми неначе грали в Україні"

Наступний поєдинок ліги націй проти Ірландії відбудеться 14 червня у польському Лодзі.

Головний тренер "синьо-жовтих" відзначив палку підтримку трибун у Лодзі. Це місто було обране за бажанням самого Петракова.

Олександр Васильович зізнався, що атмосфера його перенесла у справжній домашній матч, який повинен був відбутись в Україні. Але через війну був перенесений у сусідню країну.

Атмосфера була просто чудова, ми неначе грали в Україні. Було правильним рішення погодитися грати в Лодзі, адже прийшов повний стадіон, наші земляки. Люди раділи, я бачив їхні обличчя, вони дякують. Усі хочуть додому, щоб закінчилася війна. Ми для цього й працюємо, щоб вони раділи. Дякуємо нашим українцям, які підтримали нас. І в Україні всі дивилися гру по телевізору, всі горді за нашу країну. У нас іде війна… Це багато що значить для нас і для мене особисто,

– розповів Петраков.

"Я так бачу, що люди вже десь утомлюються від України"

Наставник збірної України розповів, що перед грою мав розмову з тренером суперника, який через перекладача побажав українцям удачі та швидкого закінчення війни. Після фінального свистка футболісти Вірменії подякували за гру, а тренер воротарів вірменської збірної Березовський підійшов та привітав Пятова.

"Ви ж розумієте, що це наша війна. Я так бачу, що люди вже десь утомлюються від України. Ми повинні самі собі допомагати, тільки ми самі можемо зробити все – війну закінчити, відбудовувати країну. Світ буде допомагати, за що ми йому дуже будемо дякувати", – підсумував фахівець"

Попереду на збірну чекає відновлення та підготовка до найближчого матчу Ліги націй. Нагадаємо, що Україна переграла Вірменію з рахунком – 3:0. Голи у футболці збірної забивали Руслан Маліновський, Олександр Караваєв та Віталій Миколенко.