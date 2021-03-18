Ми не отримували зустрічної пропозиції, – менеджер Джойса спростував заяву Усика

Джерело:BoxingScene
Британський боксер Джо Джойс та його український візаві з України Олександр Усик можуть провести бій у 2021 році. Та в команд боксерів виникли труднощі під час переговорів.
Після того, як Ентоні Джошуа підписав контракт з Тайсоном Ф'юрі на 2 поєдинки, Усик та Джойс "отримали" зелене світло для організації свого поєдинку.
До речі У команді Джойса не оцінили пропозицію Усика про гонорар за бій
Саме на важливості підписання контракту між Джошуа та Ф'юрі наголошував Олександр Красюк, промоутер Усика, коли пояснював, чому бій з Джойсом досі не узгоджений.
Також сторона Усика переконувала, що практично не вела перемовин з командою Джойса щодо поєдинку.
Нещодавно Усик заявив, що йому не сподобалася пропозиція Джойса. Українець сказав, що запропонував свої умови. Але Френк Уоррен, стверджує, що ніяких пропозицій від Усика не надходило.
Ми не отримували зустрічної пропозиції від Усика або його команди. Минулого тижня ми знову зробили пропозицію його менеджеру. Джо хоче цього бою. Ми хочемо цього бою. Схоже, ви хочете цього бою. Давайте зробимо це для фанатів,
– сказав Уоррен.