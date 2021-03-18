Ми не отримували зустрічної пропозиції, – менеджер Джойса спростував заяву Усика

Британський боксер Джо Джойс та його український візаві з України Олександр Усик можуть провести бій у 2021 році. Та в команд боксерів виникли труднощі під час переговорів.

Після того, як Ентоні Джошуа підписав контракт з Тайсоном Ф'юрі на 2 поєдинки, Усик та Джойс "отримали" зелене світло для організації свого поєдинку.

До речі У команді Джойса не оцінили пропозицію Усика про гонорар за бій

Саме на важливості підписання контракту між Джошуа та Ф'юрі наголошував Олександр Красюк, промоутер Усика, коли пояснював, чому бій з Джойсом досі не узгоджений.

Також сторона Усика переконувала, що практично не вела перемовин з командою Джойса щодо поєдинку.

Ми не отримували зустрічної пропозиції від Усика

Нещодавно Усик заявив, що йому не сподобалася пропозиція Джойса. Українець сказав, що запропонував свої умови. Але Френк Уоррен, стверджує, що ніяких пропозицій від Усика не надходило.

Ми не отримували зустрічної пропозиції від Усика або його команди. Минулого тижня ми знову зробили пропозицію його менеджеру. Джо хоче цього бою. Ми хочемо цього бою. Схоже, ви хочете цього бою. Давайте зробимо це для фанатів,

– сказав Уоррен.

За попередньою інформацією, на кону поєдинку між Усиком та Джойсом має бути титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

Переможець поєдинку згодом зможе зустрітися з переможцем зустрічі Джошуа – Ф'юрі. Якщо хтось з пари Джошуа – Ф'юрі відмовиться захищати титул, то Усик або Джойс отримають повноцінний титул.

Ні дати бою Усик – Джойс, ні місця поєдинку досі немає. Сторона українця наполягає, що розподіл гонорару має бути 80/20 на користь Усика.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24​