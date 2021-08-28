"Ми написали красиву історію": прощальний лист Кріштіану Роналду уболівальникам

Португальський нападник Кріштіану Роналду, який перейшов у Манчестер Юнайтед, у себе в інстаграмі опублікував прощального листа фанатам Ювентуса.

Португальський форвард зворушливо попрощався зі своїм уже колишнім клубом і фанами Ювентуса.

До слова Кріштіану Роналду – футболіст Манчестер Юнайтед

Повний текст листа Роналду:

Сьогодні я покидаю дивовижний клуб, найбільший в Італії і, безумовно, один з найбільш великих у всій Європі. Я віддавав своє серце і душу Ювентусу і буду любити Турин до кінця своїх днів.

Тіффозі бьянконері завжди поважали мене, і я намагався віддячити за це повагою, борючись за них в кожній грі, в кожному сезоні, в кожному змаганні. Зрештою, ми всі можемо озирнутися назад і зрозуміти, що досягли багато чого. Не все, чого хотіли, але все ж ми разом написали досить гарну історію.

Я завжди буду одним з вас. Тепер ви – частина моєї історії, як і я відчуваю, що я – частина вашої історії. Італія, Юве, Турин, тіффозі бьянконері, ви завжди будете в моєму серці.

Що відомо про кар'єру Роналду

Вартість Кріштіану за версією авторитетного порталу Transfermarkt становить 45 мільйонів євро, а його контракт з італійським грандом діє до літа 2022 року.

Роналду починав кар'єру в Спортінгу, з якого в 2003 році перейшов у Манчестер Юнайтед, де провів шість сезонів і по-справжньому заявив про себе, домігшись трансферу в Реал у 2009-му. Влітку 2018 року португалець став гравцем Ювентуса.

За туринців Кріштіану провів 134 матчі, забив 101 гол і віддав 22 результативні передачі.