"Ми знов у лайні": як росіяни відреагували на ганебний провал на Євро-2020

Російська збірна з футболу 21 червня програла команді Данії та ганебно вилетіла з Євро-2020, не потрапивши навіть у плей-офф. Критика росіян своєї команди була нищівною, хоча знайшлися й ті, хто переконаний, що "не все так вже й погано".
24 канал зібрав найяскравіші висловлювання про ганебну поразку росіян на Євро-2020.
Важливо Данію нарешті прорвало – просто на Росію: відеоогляд матчу Євро-2020
Держдума порівняла збірну з безпорадними кошенятами
Член комітету Держдуми Росії з фізичної культури Дмитро Свищев у коментарі виданню "Чемпіонат" заявив, що йому соромно за команду.
Мені шкода хлопців: вони виглядали як безпорадні кошенята. Наші хлопці не готові битися на такому високому рівні,
– сказав Свищев.
Він назвав другий гол у ворота збірної Росії "найдурнішим" на Євро-2020. Саме він, мовляв, дестабілізував команду.
Експерти звинувачують тренера
Джерело: "Чемпіонат"
Колишній президент "Спартака" Андрій Червіченко назвав гру збірної просто "потворною", а результат "гіперпровальним". Він сказав, що раніше пристойні люди стрілялися, але зараз їх досить мало, тому "недостатньо пристойні люди просто йдуть у відставку".
Не знаю, що в цій ситуації зробить Черчесов. Людина отримує 20 мільйонів рублів на місяць практично ні за що. Я б з таким же успіхом привів збірну до такого ж результату. Можливо, навіть до кращого, тренуючи навіть без грошей. Гірше збірна б точно не зіграла,
– підкреслив Червіченко.
Колишній півзахисник збірної Росії Андрій Канчельскіс у контексті результатів матчу обурився призначенням Черчесова тренером збірної. На його думку, що колишній воротар має тренувати воротарів, а не бути головним тренером всієї команди.
Експівзахисник збірної Росії Олександр Мостовий пояснив, що Черчесов не піде у відставку навіть після такої ганебної гри, адже має контракт. Саму гру Мостовий назвав ганьбою.
Який тренер, так і команда
У мережі показали реакцію Черчесова на голи у ворота росіян, нагадавши, що і сам головний тренер колись привіз м'яч у свої ворота.
Ексфутболісти вдають, що все було не так вже й погано
Колишній півзахисник російської збірної Роман Широков заявив, що ще рано звільняти Черчесова, мовляв, спершу треба знайти причини такої жахливої гри, а потім ухвалювати рішення.
Ганьба це? А чого ганьба-то? Незадовільний результат – так. Не треба кидатися фразами, що все пропало. Спочатку потрібно проаналізувати все,
– сказав Широков.
Журналіст і коментатор Геннадій Орлов навпаки переконаний, що Черчесов вибудував правильну тактику. Однак самі росіяни "грають у старий, несучасний футбол".
Як пояснив поразку лідер збірної Росії
Капітан збірної Росії з футболу та головний її бомбардир Артем Дзюба переконаний, що Росія грала з Данією на рівних, але просто "обкалалася" через перший пропущений гол.
Данія – команда приблизно нашого рівня. Зрозуміло, що ми з ними на рівних грали. Якби не цей гол… На такому рівні гол зовсім перевертає гру. А ми любимо ми собі пригоди на ж*пу шукати. Тому сьогодні й обкакалися,
– підсумував Дзюба.
До теми Обка*алися, – лідер збірної Росії Дзюба у дивний спосіб спробував виправдати поразку від Данії
У мережі на тему "обкаканих" футболістів вже створили кілька мемів.
Росіяни у соцмережах не стримують емоцій
- "Яка держава, такий і футбол. Усе взаємопов'язано".
- "Ця збірна – Росія в мініатюрі. Неефективна, відстала від прогресу, примітивна. З нахабним хамським ватажком, який майже завжди використовує пасивну або активну агресію".
- "Чортів Байден".
- "Повна імпотенція. Абсолютно справедливий і закономірний підсумок".
- "Ми знову у лайні".
- "Що і слід було очікувати. тепер вони на свої "Феррарі" і на Сейшели. Не вистачало ще бігати в плей-офф надриватися. Шампанське, ресторани й курорти чекають на своїх футбольних героїв".
- "Це не програш, це 1 місце, з кінця. Негативне зростання, так би мовити".
Без вболівальників та з ОМОНом: як росіян зустрічають на батьківщині
22 червня команда Росії з футболу прибула у московський аеропорт. Але там їх зустріли не вболівальники з квітами, а ОМОНівці та кілька журналістів.
Команда Станіслава Черчесова залишила аеропорт не через загальний зелений коридор, а через VIP-зал. Автобус охороняли 5 поліцейських машин та мікроавтобус росгвардії.
На прохання одного з представників медіа про коментар Артем Дзюба відповів: "Я від вас не ховаюся, особливо від тебе!", і сховався в автобусі.
Як збірну Росії зустрічали в аеропорту: дивіться відео
Дзюба сховався в автобус: дивіться відео