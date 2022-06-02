Ми грали для них, – Петраков присвятив перемогу над Шотландією народу України

Збірна України 1 червня стала на крок ближчою до чемпіонату світу-2022. Олександр Петраков прокоментував перемогу своєї команди над Шотландією.

Петраков: Передусім це перемога хлопців

"Синьо-жовті" здобули важливу перемогу над шотландцями на очах рідних уболівальників суперника – 1:3. Голи у футболці нашої збірної забивали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик.

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Тактика Олександра Петракова повністю себе виправдала, хоча було видно, як після 60-ї хвилини почали підсідати українські футболісти. Хоча це не завадило тріумфувати.

Головний тренер України прокоментував звитягу своєї команди. Петраков зауважив, що гра забрала у нього усі емоції, та ця звитяга дуже багато важить для нашої країни. Тому спеціаліст не став розбирати гру команди.

"Футбол – це командна гра, це мої футболісти, які зробили все для перемоги. Треба їм усім подякувати. Думаю, зараз на нашій батьківщині всі люди, всі представники ЗСУ, які в окопах, казармах, госпіталях, усі наші вболівальники дякують, аплодують. Передусім це перемога хлопців", – розповів керманич.

"Ми сьогодні грали для них"

Олександр Васильович присвятив цю перемогу українському народу та військовим, які щодня мужньо боронять нашу країну від окупанта. Цього вечора українські футболісти грали саме для них.

Петраков відзначив, що пишається бути українцем та прославляти нашу країну на увесь світ, нагадуючи про війну проти Росії.

Ми сьогодні грали для них. Я хлопцям сказав перед виходом на поле, що ми граємо у футбол для простих людей, для нашої країни, для вболівальників, для тих, хто постраждав. Ми зробили невеликий крок – вийшли у фінал. Попереду – гра з Уельсом. Можу сказати, що ми зробимо все залежне від нас. Ми сьогодні порадували людей. Ми пишаємося тим, що є українцями, що прославляємо нашу країну в тяжкий час,

– додав Петраков.

Ще перед поєдинком українські захисники попросили збірну перемогти та вийти на чемпіонат світу-2022 у Катар. Перший крок українські футболісти вже зробили.

Український тренер не забув про суперника. Петраков подякував Шотландії за гостинність та теплу зустріч. Гуляючи вулицями Глазго наставника неодноразово зупиняли та бажали успіху у майбутній грі. Також Олександр Васильович сказав "дякую" тренеру збірної Шотландії Стіву Кларку та його команді.

Гол Ярмоленка та емоції перед матчем від Зінченка

Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі проти Шотландії. Вінгер на правах капітана вивів України уперед. Петраков заспокоїв усіх та зазначив, що Ярмоленко ще молодий футболіст, який буде тішити своєю грою ще не один рік.

Ви маєте на увазі, що він уже старий? Він добре почувається, молодий хлопець. Йому ще грати й грати, прогресувати…,

– відповів наставник.

Петраков прокоментував сльози Олександра Зінченка не передматчевій пресконференції. Тренер назвав лівого захисника Манчестер Сіті справжнім патріотом України, який усім серцем переживає за рідну країну.

Зінченко – дуже патріотичний хлопець, він дуже переживає, усе сприймає близько до серця. Він – щирий українець. У нас усі хлопці такі. Хтось тримається, хтось не може стриматися. Не дай Боже, щоб на чиюсь землю прийшло таке горе. Поки воно не торкнулося тебе й твоєї сім’ї, ти цього не розумієш. У нас стільки загинуло людей – жінок, дітей... Те, що Сашко казав, – щиро, від душі…,

– сказав Петраков.

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Петраков із посмішкою на обличчі закінчив свою пресконференцію. Олександр Васильович подякував Глазго.

Дякую, Глазго! Я поїхав в Уельс,

– закінчив своє спілкування Петраков.

Петраков близький до того, щоб повторити успіх Олега Блохіна на чолі збірної України. Нагадаємо, що Блохін став першим тренером, який вивів національну команду на чемпіонат світу.

Важливо. 5 червня "синьо-жовті" зіграють проти Уельсу у фінальній битві за путівку у Катар.