Ми готові прийняти біженців з України та провести матчі, – президент футбольної федерації Італії

Президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна солідарний з українським народом. Він заявив, що готовий допомогти українцям, яки покидають свої домівки через війну.

Габріеле Гравіна: Футбол демонструє єдність, якої раніше не було

Габріеле Гравіна сказав, що допоможе українським біженцям в Італії. Також він зазначив, що Україна може розраховувати на проведення матчів в Італії.

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Ми готові прийняти українських біженців та провести матчі. Я погано переживаю українське питання, як і всі, хто поважає життя та людську гідність. Футбол демонструє єдність, якої раніше не було. Цей вид спорту є феноменом сильної соціальної агрегації. Ми об’єднані та послідовні, кричачи "ні" війні,

– наголосив президент Італійської федерації футболу.

Світ спорту не залишає Україну у скрутний період. Більшість організацій вводять санкції проти Росії та висловлюють свої співчуття українцям.

Раніше президент Барселони Жоан Лапорта заявляв, що також готовий допомогти біженцям з України, які переїдуть до Іспанії.

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