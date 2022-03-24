Ми чекаємо його рішення, – промоутер Джошуа назвав можливу дату реваншу з Усиком

Непереможний Олександр Усик виїхав з України, аби підготуватися до реваншу проти Ентоні Джошуа. Раніше боксер обороняв країну від російських окупантів.

"Усе залежить від Усика"

Промоутер британського боксера Едді Хірн зазначив, що Джошуа може повернутися на ринг вже в червні. Вони чекають на рішення Олександра Усика.

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Мабуть, Джошуа повернеться на ринг в червні. Усе залежить від Усика. Олександр – наш пріоритет. Ми чекаємо його рішення. Знаємо, що його близький друг Ломаченко вирішив залишитися в Україні,

– сказав Хірн.

Восени 2021-го року Олександр Усик сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули. Відразу після поразки британець активував опцію про реванш.

Раніше зазначалося, що бій може відбутися в червні 2022-го року, але Усик вступив до лав територіальної оборони Київської області.

Згодом з'явилася інформація, що Олександр та його близький друг Василь Ломаченко можуть виїхати з України, аби провести титульні поєдинки.

Ломаченко відмовився від цієї пропозиції, а Усик виїхав з України.