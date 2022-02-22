Ми 8 років стримуємо російську агресію і не даємо їй поширитися на всю Європу, – Роман Зозуля

Українські спортсмени не оминають останніх подій у країні та активно їх обговорюють. Футболіст Роман Зозуля поділився своїми думками щодо дій Володимира Путіна.

"Ми ніколи не були братськими народами"

Український форвард Фуенлабради Роман Зозуля відреагував на визнання президентом Росії так званих псевдореспублік. Футболіст написав емоційний пост у своєму фейсбуці.

Читайте також Європа перебуває на межі війни, – легенда футболу Лінекер про загострення ситуації в Україні

Зозуля наголосив, що Україна та Росія ніколи не були братніми народами.

Ми ніколи не були братськими народами, бо братам не намагаються нав’язати комплекс меншовартості та при нагоді закинути петлю на шию. Ми завжди були кісткою в горлі для більшості правителів "великої та могучої,

– заявив футболіст.

Спортсмен зазначив, що в різні історичні періоди Російська Федерація прагнула підкорити українців.

"У нас ніколи не було стокгольмського синдрому, у нас завжди було тотальне несприйняття їхнього насилля і контролю. В новітній історії України ми це демонстрували раз на десятиліття на Майданах. Натомість наші сусіди бояться підняти голову і висловити протест душевнохворому царю.

Звісно, є свідомі росіяни, які неодноразово висловлювали нам свою підтримку, але їх критично мало. Переважна більшість – це зомбована пропагандою біомаса. Але це їхній вибір – жити в страху і пригніченні. І нам з ними не по дорозі", – наголосив Зозуля.

"Путін – це реінкарнація Гітлера"

Роман запевнив, що ми інша нація, яка не прагне завойовувати чуже, але й не збирається віддавати своє.

На 8-му році війни нарешті весь світ прозрів і усвідомив, що в Україні немає ніякого громадянського конфлікту, що ми 8 років стримуємо російську агресію і не даємо їй поширитися на всю Європу. Ціною цього стало 15 тисяч життів,

– йдеться у публікації.

"Тому світ має усвідомити й іншу істину, що Путін – це реінкарнація Гітлера. І його плани більш амбітні, ніж захоплення України. Тому, зараз як ніколи важливо, щоб світ об’єднався і запровадив економічні санкції проти цього проклятого режиму.

А з фізичним опором, впевнений, наші ЗСУ справляться, бо характер наших військових викутий зі сталі. Наша перемога вже близько, як і феєричний кінець кремлівського зла. Вірю в Україну, вірю в перемогу, вірю в українську армію", – додав футболіст.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.