"Пішли на**й, власники Сетанти": спонсора Світоліної вигнали з ефіру через російську мову

Мовний скандал виник під час трансляції матчевого протистояння жіночої збірної України з тенісу в рамках кваліфікації до світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Коментувати поєдинок Еліни Світоліни був запрошений харківський меценат Юрій Сапронов.

Жіноча збірна України з тенісу вдало стартувала у матчевій зустрічі проти команди Румунії. У першій ігровий день Леся Цуренко та Еліна Світоліна перемогли своїх суперниць та зробили рахунок 2:0 на користь "синьо-жовтих".

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Сапронов: Отримав подяку за внесок в український теніс

Матчі за участю збірної України транслював канал Setanta Sports. Відомого харківського бізнесмена та мецената Юрія Сапронова запросили в студію як експерта.

Він одразу попросив вибачення у глядачів, що не володіє досконало українською мовою, а тому коментував російською. Це не сподобалося окремим вболівальникам, які у чаті трансляції розкритикували Сапронова та вимагали його вигнати. У підсумку редактори Setanta Sports попросили експерта залишити студію.

Після цього Сапронов опублікував пост на своїй сторінці у фейсбуку, де розкритикував керівництво Setanta Sports.

Отримав подяку за вагомий внесок упродовж 26 років в український теніс. Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії каналу Setanta Sports після першого сету матчу збірної України проти збірної Румунії на неофіційному командному чемпіонаті світу з тенісу Кубок Біллі Джин Кінг. Грала Еліна Світоліна та Жаклін Крістіан. Чемно вигнаний,

– написав Сапронов.

Харківський меценат нагадав про свої багаторічні інвестиції в український теніс, організацію матчів збірної, школу тенісу, а також про Еліну Світоліну, яку тривалий час підтримував фінансово.

Сапронов також зазначив, що з початку повномасштабної агресії підтримує ЗСУ як волонтер. Він не втік з України, а з 24 лютого 2022 року перебуває в Харкові.

На його думку, розколювати суспільство через мовне питання не на часі. Крім того, Сапронов викликав керівництво Setanta на публічну дискусію.

Варіантів патріота два – українськомовний та німий? "Дякую", українська спільнота. Дякуємо, Setanta. Так, пішли на**й, власники Сетанти. Назветеся, хто Ви?,

– написав Сапронов.

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