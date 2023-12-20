Чутки втілились у реальність: Скрипник – головний тренер Металіста 1925

В Українській Прем'єр-лізі відбулися чергові зміни на тренерському містку. Віктор Скрипник залишив полтавську Ворсклу та одразу підписав контракт із Металістом 1925.

Харківський клуб офіційно повідомив про призначення на посаду головного тренера досвідченого спеціаліста, який має досвід роботи в німецькому Вердері в Бундеслізі. Контракт із 54-річним фахівцем розрахований на три роки.

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Чергова тренерська зміна в УПЛ

До тренерського штабу Віктора Скрипника ввійдуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов, з якими він працював раніше у своїх попередніх клубах. До них доєднаються Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін, які були помічниками попереднього наставника в Металісті 1925 у нинішній кампанії.

Повідомляється, що Олег Голодюк, який виконував обов'язки головного тренера харківського клубу до зимової паузи також залишиться працювати у структурі Металіста 1925.

Зазначимо, що Металіст 1925 став третім українським клубом у тренерській кар'єрі Віктора Скрипника. Він з 2019 по 2022 рік працював у луганській Зорі, а Ворсклу очолював із липня 2022 року.

На чолі полтавської команди Віктор Скрипник взяв участь у 53 матчах, у яких його підопічні здобули 23 перемоги. Ворскла два сезони поспіль виступала у єврокубках, щоправда, обидва рази завершувала участь у змаганнях після першого ж раунду кваліфікації.

. Після закінчення першої частини УПЛ-2023/2024 Металіст 1925 посідає дванадцяте місце в турнірній таблиці, Ворскла – сьоме.