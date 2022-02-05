Металіст зрівняв рахунок на 90+3 хвилині та вирвав перемогу у серії пенальті над Чорноморцем

У Туреччині завершився другий матч у рамках Winter Cup 2022. У протистоянні Металіста та Чорноморця основного часу не вистачило, щоб виявити переможця.

Металіст – Чорноморець 3:3 (6:5 за пенальті)

Голи: Харріс, 11, Пейшото, 58, Ріаскос, 90 – Цонєв, 20, 69, Юсов, 45+1 (пен.)

До слова Усик дебютував за Полісся і ледь не забив гол першим дотиком до м'яча: фото і відео з матчу

Харківський Металіст вийшов уперед уже на 11-й хвилині матчу, Харріс пробив по воротах з далекої дистанції прямо по центру, але Паст не впорався з цим ударом.

Буквально минуло вісім хвилин, і одесити відновили паритет у рахунку. Після стандарту біля воріт Металіста Цонєв скористався метушні і переправив м'яч у ворота.

Під кінець першого тайму Русин вийшов віч-на-віч з Рибкою і був збитий голкіпером. Після цього суддя призначив пенальті, який реалізував Юсов.

Другий тайм розпочався з автоголу у виконанні Вандерсона. Після подачі Балулі на Пейшото м'яч дійшов до гравця Чорноморця, який зрізав його у ворота.

На 69-й хвилині Чорноморець знову вийшов уперед. Русин подав, Юсов скинув, а Цонєв хитнув гравця Металіста та відправив м'яч у дальній кут.

Вже доданий арбітром час харків'янам вдалося зрівняти рахунок. Балулі вирізав ідеальний пас у воротарську зону, а Ріаскос зумів забити м'яч у ворота.

За регламентом турніру переможець у поєдинку все одно має бути, тож команди перейшли до серії пенальті. Основну серію пенальті футболісти команд виконали бездоганно, а шостим ударом болгарський форвард Чорноморця Мартін Пєтков відправив м'яч вище за ворота. У результаті – перемога Металіста.

Металіст – Чорноморець відеоогляд