Металіст готовий прийняти у своєму таборі футболістів збірної України

Харківський клуб вирішив допомогти гравцям збірної України. Металіст готовий прийняти збірників із сім'ями до свого табору.

Красніков про збори Металіста

Віцепрезидент харківського Металіста Євген Красніков розповів про існування клубу під час війни в Україні. Команда продовжує тренуватись у Туреччині.

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За словами Краснікова, усі фінанси за проживання, харчування, весь побут команди, як і забезпечення людей, які зараз перебувають на стадіоні в Харкові взяв на себе Олександр Ярославський.

Першоліговий Металіст не сидить без справи, а продовжує грати товариські спаринги з іноземними командами.

Ми переїхали в менш дорогий готель, але умови прекрасні. Легіонерів тимчасово відпустили – на правах оренди з перспективою повернення, але команда регулярно тренується та проводить спаринги із хорошими суперниками – обіграли фінський ХІК, турецький Башакшехір. Загалом у нас все за планом,

– сказав віцепрезидент харків'ян.

Красніков додав, що харківський клуб готовий прийняти у своєму таборі гравців збірної України разом із їхніми сім'ями.

Відзначимо що у матчі проти Істанбула за харківський клуб зіграв Ярослав Ракіцький, який після розірвання контракту з російським Зенітом, перебуває без команди. Поєдинок проти турків закінчився перемогою Металіста – 1:2. Дубль у складі українського клубу оформив нападник Руслан Фомін.