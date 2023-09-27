Найпевненіший тріумф: Ворскла без проблем розгромила Металіст 1925 в 1/8 Кубку України – відео

Полтавський колектив без проблем продовжив свій період перебування на турнірі. Харків'яни не змогли нав'язати боротьби.

Металіст 1925 – Ворскла 0:3

Голи: Кане, 15, Степанюк, 45+1, Нестеренко, 74

Металіст 1925 та Ворскла провели зустріч в рамках 1/8 фіналу Кубка України, переможцями з якої вийшли "зелено-білі". Полтавці шукають шансу реабілітуватись, пише 24 Канал.

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Поранений лев

Стадія 1/8 фіналу розіграшу національного титулу стала першою лише для майбутніх тріумфаторів, оскільки "синьо-жовті" уже встигли подолати один етап. Діло в тому, що Металіст 1925 в 1/16 фіналу турніру виявився сильнішим за свого нижчерангового суперника Гірник-Спорт (1:3). Та от по дорозі до титулу на харківський клуб чекав більш іменитий суперник.

Ворскла, яка втратила єврокубкове місце ще на ранній стадії кваліфікації до Ліги конференцій, поступившись грузинській Ділі. Справи в чемпіонаті України у полтавського клубу також йдуть далеко не найкращим чином, оскільки "зелено-білі", які минулого сезону фінішували на 5-ій сходинці, наразі йдуть на 10-му місці. Металіст 1925 навіть плекає надії на єврокубки, оскільки поки посідає 7-му позицію в першості, та от назвати харків'ян фаворитами матчу було складно.

Ворскла нагадувала пораненого лева, який бажає хоть щось з'їсти цього сезону. Полтавці повністю контролювали гру, забиваючи виважено по ходу всього матчу, що вбивало інтригу. "Зелено-білі" видали один з найвпевненіших своїх матчів сезону, а також серед тих, які були зіграні на стадії 1/8 фіналу (окрім поєдинку між Шахтарем та Вересом, який закінчився перемогою "кротів" 0:4), оскільки такі поєдинки, як: Полісся – Дніпро-1, Оболонь – Динамо, Чорноморець – Кривбас – тривали до фінального свистка.

Таким чином, Ворскла проходить до чвертьфіналу змагань, де спробує зачепитись за шанс вибороти національний титул та врятувати нинішню кампанію. На полтавців серед 8-ми найкращих уже чекають такі команди, як: Полісся, Оболонь, Шахтар, Чорноморець, Олександрія та першолігова Вікторія (Маріуполь та Зоря свій матч ще не зіграли).