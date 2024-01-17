Харків'яни демонструють амбіції: Металіст 1925 підписав контракт із колишнім гравцем Баєра

У середу, 17 січня, Металіст 1925 повідомив про новий вхідний трансфер. Харківський клуб підписав контракт із Владленом Юрченком.

Український хавбек у січні став вільним агентом, після того, як за згодою сторін припинив співпрацю з полтавською Ворсклою. Протягом довгого часу в пресі обговорювалося, що він піде шляхом Віктора Скрипника та вкотре возз'єднається з тренером у новому колективі, який у грудні 2023 року очолив іменитий наставник.

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Юрченко – гравець Металіста 1925

Тепер же Металіст 1925 офіційно це підтвердив. Угода з 29-річним атакувальним півзахисником підписана та діятиме до кінця 2025 року. У новому клубі Юрченко буде виступати під 80-м номером.



Юрченко став гравцем Металіста 1925 / фото з сайту харківського клубу

Зазначимо, що це вже третій клуб, де Віктор Скрипник та Владлен Юрченко працюватимуть у тандемі. Раніше вони разом представляли Зорю та Ворсклу. У складі полтавців свій останній матч новачки Металіста 1925 провели лише місяць тому – 10 грудня.

У сезоні-2023/2024 Юрченко провів 14 поєдинків у всіх турнірах, на його рахунку 2 голи та 1 асист.

. На професійному рівні Юрченко, окрім Зорі та Ворскли, також грав за Шахтар-2, Маріуполь, німецький Баєр 04, данський Вайле, Десну та латвійську Ригу.