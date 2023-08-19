Перші очки для Харкова: Металіст 1925 обіграв Минай у битві аутсайдерів УПЛ – відеоогляд

Команда Едмара змогла перервати невдалу серію в чемпіонаті України. Гол Дмитренка на добиванні допоміг команді подолати Минай.

Металіст 1925 – Минай 1:0

Гол: Дмитренко, 71.

Цими вихідними в чемпіонаті України проходять ігри 4 туру сезону 2023-2024. В одному з матчів суботу зустрілись аутсайдери сезрну – Металіст 1925 та Минай, пише 24 канал.

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У перших турах команди змогли на двох здобути лише один бал – Минай зіграв внічию з Дніпром-1. Харків'яни ж програвали в один м'яч більш статусним суперникам – Шахтарю та Олександрії.

Звітна гра пройшла за гострої гри з боку обох команд, завдавши на двох 20 ударів. Частіше кіпера суперника турбував Минай, але харків'яни володіли ігровою ініціативою.

Втім долю матчу вирішив лише один гол в середині другого тайму. Хавбек Металіста 1925 Русин потужно вистрілив здалека і Бандура відбив перед собою.

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Спочатку Сидоров добив у воротаря, але з третьої спроби Дмитренко таки вразив ворота закарпатців. Після цього відігратись Минай вже не зміг.

Таким чином, Металіст 1925 нарешті перемагає і останнім серед команд УПЛ позбувається "нуля" в графі "очки". За тиждень підопічні Едмара протистоятимуть ЛНЗ, тоді як на Минай чекає бій із Зорею.

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – Минай: