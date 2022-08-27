Металіст 1925 та Чорноморець розписали нульову мирову

У суботу, 27 серпня, Металіст 1925 у матчі другого туру чемпіонату України зіграв з Чорноморцем. Поєдинок відбувся у Києві, на стадіоні НСК "Олімпійський".

Металіст 1925 – Чорноморець 0:0

У новому сезоні обом командам не вдавалося ще забивали. Але якщо Металіст 1925 добився прийнятного результату, зігравши номінально в гостях внічию з Шахтарем, то Чорноморець у номінально домашньому матчі поступився Вересу, пише 24 канал.

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Одесити створили близько 7 гольових нагод у першому таймі, однак безрезультатно. Металіст 1925 завдав лише одного удару.

На 54-й хвилині зустрічі канадець Джеймс у другому турі поспіль порушив правила усередині свого штрафного майданчика (цього разу гра рукою), що призвело до пенальті у його ворота.

Благо для канадця, за Чорноморець грає Непогодов, який відбив другий 11-метровий у другому турі (цього разу від Габелка).

До фінального свистка "моряки" та харків'яни обмінювались атаками, але визначити переможця не вдалось.

Металіст 1925 набрав другий заліковий бал, Чорноморець заробив перше очко в сезоні. Обидва колективи розташувались у середині турнірної таблиці УПЛ.

Нагадаємо, що новий сезон УПЛ стартував 23 серпня. Через воєнний стан вболівальники не зможуть подивитися матчі наживо.