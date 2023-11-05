Форварди на висоті: Металіст 1925 здобув вольову перемогу в матчі з Чорноморцем – відео

У неділю, 5 листопада відбувся матч 13-го туру чемпіонату України між Металістом 1925 та Чорноморецем. Довгоочікувану перемогу здобули харків'яни.

Металіст 1925 – Чорноморець 2:1

Гол: Борячук, 53, Моура, 78 – Штогрін, 21

Напередодні матчу харків'яни довели свою безвиграшну серію до 5 матчів. Тож у домашньому поєдинку проти Чорноморця Металіст 1925 сподівався відсвяткувати перемогу, пише 24 Канал.

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Вилучення зіграло на користь Металіста 1925

В дебюті зустрічі суперники обмінялися взаємними уколами, які натомість завершилися безрезультатно. Ударам харків'янина Юсова бракувало влучності, а удар одесита Путрі лише наполохав горобців на поперечині воріт Мозіля.

Проте саме "моряки" першими відкрили рахунок у матчі. Найкращий бомбардир Чорноморця Штогрін виграв боротьбу у Безуглого та забив свій п'ятий гол в чемпіонаті. До речі, Андрій не залишає поле без забитого м'яча вже третій матч поспіль.

Наприкінці першого тайму гостей підвів нігерієць Ієде. Форвард отримав друге попередження за удар ззаду по ногах.

Господарі скористалися чисельною перевагою на 53-й хвилині матчу. Андрій Борячук, який з'явився на полі після перерви, відгукнувся на пас Безуглого та зрівняв рахунок.

Після цього господарі почали частіше турбувати Варакуту. Забитий м'яч був лише питанням часу. І на 78-й хвилині філігранний за точністю удар бразильця Арі Моури вивів Металіст 1925 вперед.

Усі намагання "моряків" вирвати бодай нічию виявилися безрезультатними. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу харків'ян з рахунком 2:1.

Металіст 1925 вперше за останні два місяці здобув перемогу. В турнірній таблиці харків'яни піднялися на 9 місце, потіснивши Ворсклу.

Чорноморець залишився на 6-му рядку таблиці. У підопічних Григорчука 19 очок.

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – Чорноморець