УПЛ тримайся: відроджений Металіст став абсолютним чемпіоном Другої ліги

Футболісти харківського Метала обіграли хмельницьке Поділля у матчі Суперфіналу Другої ліги України між переможцями регулярного чемпіонату у групах Б та А відповідно.

Метал – Поділля 1:0

Гол: Фомін, 55

Вилучення: Мизюк, 83 (Метал)

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Команди зустрілись у фінальному матчі за звання офіційного чемпіона Другої ліги, який відбувався у Черкасах. Перший тайм відбувся під акомпанемент рівної боротьби та невеликої кількості атак – в обох команд було по 4 удари по воротах.

Після перерви агресивнішим виглядав Метал, а перевага конвертувалась у гол на 55-й хвилині. М'яч у штрафному майданчику знайшов голову Руслана Фоміна – капітан харків'ян розстріляв кіпера Поділля.

Команда Олександра Кучера почала грати обережніше, але хмельничани нічого гострого не створили. На 83-й хвилині Метал через вилучення Олександра Мизюка залишився у меншості, але навіть це не допомогло підопічним Віталія Костишина.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Метала з рахунком 1:0. Таким чином, підопічні Олександра Кучера – абсолютні чемпіони Другої ліги сезону 2020/21.