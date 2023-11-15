"Я хочу не у світі боксу запам’ятатись": Усик розповів про свою мету
15 листопада 2023, 15:54Читать новость на русском
Джерело:Boxing News
Український боксер Олександр Усик розповів про свої бажання. Він хоче здобути прихильність не лише фанатів боксу.
Усик зізнався, що хоче, аби його запам'ятали. Однак це стосується не тільки шанувальників боксу.
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Я хочу не у світі боксу запам’ятатись, а взагалі у світі. Як? Як Олександр Усик. Все тимчасове – і ми також тимчасові,
– сказав Усик.
Коли відбудеться бій Усик – Ф'юрі
- За даними BoxingScene, у четвер Усик зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі для спільної пресконференції. Там вони мають офіційно оголосити дату поєдинку.
- За даними видання, поєдинок Ф'юрі – Усик запланований на 17 лютого 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
- Спершу планувалося, що бій між Ф'юрі та Усиком за титул повинен відбутися 23 грудня. Проте цей довгоочікуваний поєдинок був відкладений через те, що британський боксер провів у жовтні зустріч із колишнім чемпіоном UFC у важкій вазі Френсісом Нганну.
- У цьому поєдинку Нганну, який вперше виступав у професійному боксі, вразив Ф'юрі в третьому раунді, виштовхнувши його з ніг. Тайсон отримав розтин у нижній лівій частині чола і пухлину навколо ока. Попри це, він вдало виборов перемогу роздільним рішенням суддів.