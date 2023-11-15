"Я хочу не у світі боксу запам’ятатись": Усик розповів про свою мету

Український боксер Олександр Усик розповів про свої бажання. Він хоче здобути прихильність не лише фанатів боксу.

Усик зізнався, що хоче, аби його запам'ятали. Однак це стосується не тільки шанувальників боксу.

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Я хочу не у світі боксу запам’ятатись, а взагалі у світі. Як? Як Олександр Усик. Все тимчасове – і ми також тимчасові,

– сказав Усик.

Коли відбудеться бій Усик – Ф'юрі