Мета санкцій ФІФА та УЄФА – не знищити російський футбол, а зупинити агресію, – Маліновський

Гравець збірної України Руслан Маліновський продовжує боротися з війною в Україні на інформаційному фронті. Футболіст звертається до всього світу про допомогу.

Маліновський: Міранчук шокований ситуацією в Україні

Раніше Руслан розповідав, що його рідні залишилися в Україні. Наразі вони перебувають в Житомирській області.

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Маліновський наголосив, що санкції ФІФА та УЄФА не мають на меті знищити російський футбол, вони спрямовані, аби зупинити агресію Російської Федерації.

"Я думаю, що їм було надіслано вже багато меседжів. Якщо футболісти не почнуть говорити, то гратимуть у футбол між собою та більше ніде.

Санкції ФІФА та УЄФА спрямовані не на те, щоб убити російський футбол, а покликані зупинити цю агресію та допомогти Україні. Не діяти в цій ситуації не можна. Вороги прийшли на нашу землю, щоб владнати своє питання, а думка українців їм не цікава", – зазначив гравець національної команди.

До складу Аталанти входить також громадянин Росії Олексій Міранчук. Українець розповів про відносини з росіянином.

Міранчук? Він був шокований цією ситуацією, оскільки теж не очікував початку війни. Я доношу йому інформацію з України. Думаю, він уже розуміє, що це не якась операція, а повномасштабне вторгнення Росії до України,

– сказав Маліновський.

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