Мессі на заході кар'єри може стати одноклубником Зінченка
Ліонель Мессі незадоволений своїм становищем у "Барселоні" і має намір покинути команду. Головний претендент на нападника – англійський "Манчестер Сіті".
Про це повідомляє аргентинський журналіст Крістіан Мартін у себе в Twitter.
До теми: Мессі хоче покинути "Барселону" в 2021 році: деталі гучного трансферу
За даними джерела, Мессі може підписати контракт з "Манчестер Сіті" в разі відходу з "Барселони". Примітно, що в стані "містян" футболіст може працювати в парі з Хосепом Гвардіолою, разом з яким він вже працював у "Барселоні".
Зазначається, що аргентинець незадоволений роботою керівництва клубу. Зокрема, футболіста не влаштовує робота "Барселони" на трансферному ринку.
Контракт Мессі з "Барселоною"
33-річний Мессі є вихованцем "Барселони". У нинішньому сезоні аргентинський форвард взяв участь в 28 матчах чемпіонату Іспанії, в яких став автором 22 забитих м'ячів і віддав 17 результативних передач.
Контракт гравця з клубом діє до літа 2021 року. Також на його рахунку два забитих м'ячі і три гольові передачі в шести матчах Ліги чемпіонів.