Нападник і капітан "Барселони" Ліонель Мессі збирається піти з клубу після закінчення контракту в червні 2021 року. Останні події змусили форварда припинити переговори про продовження угоди.

33-річний нападник перервав переговори з клубом про продовження терміну дії існуючого контракту, який закінчується в кінці сезону-2020/2021. Про це повідомляє Cadena Ser.

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Зазначається, що аргентинець незадоволений роботою керівництва клубу. Зокрема, футболіста не влаштовує робота "Барселони" на трансферному ринку.

Крім того, форвард незадоволений тим, що часто з клубу у пресу просочується різна інформація про нього і команду.

Також Мессі розчарований тим, що "Барселона" вже тривалий час не може гідно конкурувати на європейській арені.

Індивідуальні нагороди Ліонеля Мессі

Мессі – шестиразовий володар "Золотого м'яча", зокрема у 2009 і 2019 роки за версією France Football, 2010, 2011, 2012, 2015 роки за версією об'єднаного трофея від France Football та ФІФА.

Аргентинець також є шестиразовим володарем титулу найкращий футболіст світу за версією ФІФА (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 роки).

Та ще шість разів ставав володарем Золотого бутса УЄФА (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).