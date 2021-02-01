Мессі забив ювілейний гол за Барселону: відео розкішного удару

Аргентинський форвард Ліонель Мессі забив ювілейний гол у футболці Барселони. Тепер у гольовому доробку нападника 650 результативних ударів.

Джерело: Opta

Черговою "жертвою" Ліонеля Мессі став Атлетік Більбао. Аргентинський нападник у рамках 21 туру іспанської Ла Ліги відкрив рахунок у зустрічі.

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Ювілейний гол

Капітан каталонського клубу взявся виконувати штрафний із перспективної позиції. Аргентинець ідеальним ударом поклав м'яч прямо у дев'ятку воріт, знявши павука з кута володінь суперника. Навіть гравець Атлетіка, який стояв на лінії воріт не зміг допомогти своєму голкіперу.

Цей гол став для Лео 650-м у футболці Барселони, із них 456 результативних ударів Ліонель наколотив якраз у чемпіонаті Іспанії. Щоб показати такий результат Мессі знадобилось 755 поєдинків.

Цікаво, що за показником кількості зіграних зустрічей за клуб з Каталонії форвард поступається лише легенді клубу Хаві, у активі якого 767 матчів.

Зараз між аргентинським форвардом та клубом розгорівся скандал через висвітлені деталі контракту Мессі. Через це Лео вже готовий подати на Барселону до суду. За інформацією, за останні 4 роки Лео заробив у іспанському гранді понад пів мільярда євро.

У цьому сезоні Мессі провів у "синьо-гранатовій" футболці 24 поєдинки у всіх турнірах, у яких забив 16 голів та віддав 6 результативних передач.

Відео голу Мессі