Мессі забив гол в Лізі чемпіонів та встановив декілька нових досягнень – відео

Ліонель Мессі вийшов у старті ПСЖ на матч Ліги чемпіонів проти Маккабі (Хайфа). І забив гол в першому таймі, встановивши декілька досягнень.

Господарі поля першими відзначилися в цьому матчі. Гол забив Чері, який і вивів Маккабі вперед в рахунку в середині першого тайму.

Як це було Потужно в дотик: ПСЖ пропустив гол від Маккабі в Лізі чемпіонів – відео

Мессі ж забив на 37-й хвилині зустрічі. Мбаппе отримав м'яч на куті штрафного майданчика, обіграв суперника, після чого прострелив. Батубінсіка міг нейтралізувати небезпечний момент, адже м'яч влучив йому в ноги. Але вибити м'яч подалі від власних воріт він не зумів. Саме від захисника м'яч і відлетів до Мессі, який другим дотиком таки відправив його у ворота. Так рахунок у матчі став 1:1.

Сам Мессі завдяки цьому голу встановив декілька досягнень:

він забив у 18 сезоні поспіль в Лізі чемпіонів;

він забив 39-й команді в Лізі чемпіонів. В минулому сезоні аргентинець та Роналду підняли цю позначку до 38 команд. Тепер Мессі вийшов на чисте перше місце.

Окрім того, це 126 гол для Мессі в Лізі чемпіонів. Він обійшов в списку бомбардирів турніру Тьєрі Анрі, Златана Ібрагімовича та Луїса Суареса, в яких по 125 голів. Лідером же залишається Кріштіану Роналду, в якого 140 голів.

Відео голу Мессі у ворота Маккабі