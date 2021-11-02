Мессі пропустить наступний матч ПСЖ у Лізі чемпіонів: причина втрати лідера

РБ Лейпциг 3 листопада прийме ПСЖ у 4 турі групи Ліги чемпіонів. Парижанам точно не допоможе зірковий нападник Ліонель Мессі.

Велика втрата для ПСЖ

Французький клуб визначився із заявкою на гру у Лізі чемпіонів. Тренерський штаб на чолі з Маурісіо Почеттіно візьме з собою у Лейпциг 21 футболіста.

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Не знайшлось місця у цьому списку аргентинському форварду Ліонелю Мессі. Футболіст відчув дискомфорт у лівому підколінному сухожиллі та біль у коліні після забиття. Через це 34-річний гравець групи атаки пропустить наступну єврокубкову гру.

Мессі після переходу відіграв за французький клуб 8 матчів в усіх турнірах, у яких забив 3 голи. Усі результативні удари були якраз у поєдинках Ліги чемпіонів.

Хто ще не допоможе ПСЖ?

Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос продовжує відновлюватись від травми. Також парижанам не допоможе один із лідерів команди Марко Вератті. У півзахисника м'язова травма. Аргентинський півзахисник Леонардо Паредес теж продовжує заліковувати своє пошкодження.

Однак є і гарні новини із розташування ПСЖ. До загальної групи після хвороби повернувся Кіліан Мбаппе, який увійшов у заявку команди на гру з "червоними биками".

Перед поєдинком парижани лідирують у групі А, у їх доробку 7 очок. Їх наступний суперник замикає таблицю із нулем в активі.

Матч РБ Лейпциг – ПСЖ відбудеться 3 листопада о 22:00.