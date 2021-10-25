Мессі пощастило, що я з ним не грав, – легенда Динамо

Олександр Головко був одним з найкращих захисників в історії Динамо, виступаючи за киян з 1995 до 2004 року. Легендарний футболіст Динамо розповів, проти яких гравців йому було діяти найважче та запевнив, що нейтралізував би Ліонеля Мессі.

Бив у печінку та плював: гравець Баєра дратував Головка

Головко зізнався, що йому надзвичайно складно було грати проти форварда Реала та збірної Іспанії Рауля. Ексзахисник Динамо заявив, що не встигав за іспанцем.

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По думці й руху цей футболіст ніби як не виділяється, але він завжди там, де небезпечно,

– сказав Головко.

Колишній футболіст Динамо зазначив, що Рауль був на топ-рівні у передбаченні моменту.

"Він приймав рішення настільки раніше, що я не встигав реагувати й прораховувати його кроки. Я ніяк не міг з ним впоратися у плані відкриттів: куди я не піду – його немає поруч", – розповів Головко.

"Динамівець" також згадав футболістів Баварії та Баєра – Карстена Янкера та Ульфа Крістена відповідно. Якщо перший, за словами Головка, був потужний, то Кірстен – підступний.

Оборонець розповів, що Кірстен вигравав дуелі головою, адже бив по печінці та плювався.

"Він перед цим бив мене в печінку, плював в мене. Це той футбол, де не видно, провокаційний. Коли ти відволікаєшся на якусь фігню, він вже втік і забив. Я кошмар як злився", – заявив Головко.

Головко: Мессі б не став топ-футболістом

Колишній тренер молодіжної збірної України заявив, що зумів би нейтралізувати Ліонеля Мессі, якби аргентинець грав у його часи.

Пощастило Мессі, чесно скажу, що я з ним не грав. Він би не став топ-футболістом, однозначно. Я б закрив його і все,

– сказав Головко та розсміявся.