Ліонель Мессі прокоментував побиття рекорду Марадони

Лео Мессі в заключному матчі групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Польщі побив рекорд легенди збірної Аргентини Дієго Марадони. Тепер футболіст прокоментував таке досягнення.

Матч проти Польщі для форварда ПСЖ став уже 22 у футболці збірної Аргентини на чемпіонатах світу. Марадона за свою кар'єру провів 21 гру на мундіалях.

До слова Мессі став рекордсменом збірної Аргентини, випередивши легендарного Марадону

Мессі прокоментував побиття рекорду Марадони

Лідер збірної Аргентини запевнив, що він сам донедавна не знав, що настільки близький до рекорду. Тож дізнався про це незадовго до історичного для себе та збірної матчу.

Приємно поставити такий реакорд. Думаю, Дієго був би суперщасливий за мене, тому що він завжди ставився до мене з великою любов'ю. Він завжди був щасливий, коли в мене справи йшли добре,

– переконаний Лео Мессі.

Нагадаємо, легенда збірної Аргентини Дієго Марадона трагічно помер у 2020 році, коли йому було 60. У своєму житті він зіграв на чотирьох чемпіонатах світу – у 1982, 1986, 1990 та 1994 роках. Також був головним тренером Аргентини на ЧС-2010.

Разом зі збірною Марадона зміг виграти чемпіонат світу в 1986 році та стати віцечемпіоном у 1990-му. На рахунку Мессі поки лише одне віцечемпіонство – у 2014 році Аргентина у фіналі поступилася Німеччині.