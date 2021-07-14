Мессі залишається у Барселоні: зарплата футболіста і термін нового контракту

Чергові чутки про те, що Ліонель Мессі покине каталонську Барселону нічим конкретним не закінчилися. Після того, як у Лео закінчився контракт з Барселоною, аргентинець погодився на новий контракт.

Барселона вріже зарплату Мессі

Як пише Diario Sport, Мессі та Барселона укладуть 5-річну угоду попри чутки, що каталонський клуб наполягав на дворічному контракті.

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34-річному Мессі буцімто вдалося переконати керівництво Барселони, що він зможе грати на належному рівні протягом терміну нової угоди.

Водночас повідомляється, що Мессі погодився знизити зарплату на 50%. Гроші не стали проблемою під час переговорів.

Аргентинець начебто погодився на зниження зарплати, адже Барселона переживає скрутні фінансові часи. Мессі вважає, що повинен був подати приклад одноклубникам.

Хоча контракт досі не підписаний, переговори між Барселоною та Мессі на просунутій стадії. Юристи та радники Барселони допрацьовують останні деталі угоди.

Офіційно про підписання нового контракту з Мессі оголосить у кінці липня.

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