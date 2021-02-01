Мессі отримає від Барселони ще 38 мільйонів євро, навіть якщо покине команду

Футболіст Ліонель Мессі за чотири роки в Барселоні (з 2017 до 2021 року) отримає від клубу понад 555 мільйонів євро. Але це ще не всі виплати, які отримає гравець від іспанського клубу.

Джерело: El Mundo

Ситуація навколо шаленого контракту Мессі та Барселони продовжується. Журналісти El Mundo вирішили опублікувати ще один з пунктів контракту. За ним гравець отримає 38 964 977,5 євро до 15 липня 2021 року.

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При цьому на той час чинний контракт футболіста з клубом вже е буде діяти. Відтак Мессі отримає ці гроші, навіть якщо не підпише нову угоду з Барселоною і безкоштовно перейде в інший клуб.

Нагадаємо, журналісти El Mundo дізналися деталі контракту Мессі з Барселоною, який підписали у 2017 році на чотири роки. За ним гравець повинен отримати від клубу загалом 555 237 619 євро. На рік Мессі отримає 138,75 мільйона євро фіксованої суми.

Після того, як про цей контракт стало відомо, представники Мессі пригрозили подати до суду на журналістів. А також на тих людей в структурі Барселони, які мали доступ до контракту футболіста.