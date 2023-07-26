Мессі кумедно відсвяткував гол за Інтер: Лео попросив Бекхема "ще потримати його пиво" – відео

Ліонель Мессі продовжив свою гольову феєрію у футболці Інтер Маямі. Аргентинець провів лише свій другий матч у США, а вже забив 3 голи та зробив один асист.

26 липня Інтер Маямі приймав Атланту Юнайтед. Команда на чолі з Лео легко впоралась із гостями. Вже до середини першого тайму рахунок у матчі був 2:0 на користь Інтера. А все завдяки зусиллям капітана команди Ліонеля Мессі.

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Аргентинський чарівник

Спершу Ліонель вдало зіграв на добиванні після свого з удару, який взяла на себе стійка. А вже потім замкнув передачу Тейлора та подвоїв перевагу своєї команди.

Один із голів Мессі відсвяткував не лише із партнерами на полі. Ліонель звернувся у бік трибун, де сидів Девід Бекхем. Аргентинець простягнув руку у сторону співвласника клубу, показавши жест "підняття бокала", яке у соцмережах пояснили, як "потримай моє пиво".

Відео святкування голу Мессі із Бекхемом

І справді, капітан Інтера у свої 36 років ще дасть фору молодшим за нього зіркам футболу.

Ще до перерви рахунок у матчі став 3:0 на користь Інтера завдяки голу все того ж Тейлора.

У другому таймі Мессі знову був у центрі уваги, але цього разу асистував Тейлору, хоча сам перебував під опікою трьох захисників.

Фінальний свисток зафіксував розгром від Інтера 4:0.

Ліонель Мессі підписав контракт із Інтер Маямі до кінця 2025 року.