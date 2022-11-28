Мессі з неповагою поставився до Мексики: боксер Канело розлючений на футболіста
Джерело:Чемпіон
Канело Альварез відреагував на відео, на якому Ліонель Мессі з неповагою відноситься до футболки збірної Мексики. Боксер незадовлений діями футболіста.
У роздягальні збірної Аргентини після перемоги над збірною Мексики (2:0) панувала радісна атмосфера. Під час святкування тріумфу Ліонель Мессі відкопнув футболку збірної Мексики, яка вже лежала на землі.
Інцидент Мессі / Фото Твіттер користувача Ok pal
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Реакція боксера
Мексиканський боксер Канело Альварез відреагував на відео, закликавши Лео ставитись з повагою до його держави. Також Канело у прихованій формі пригрозив Мессі:
"Мессі протирав підлогу нашою футболкою та прапором? Я молюся Богові, щоби не зустрітися з ним! Аргентина має поважати Мексику так само, як і я її. Я говорю не про країну (Аргентину), а про Мессі і поганий вчинок, який він зробив", – написав Канело.
Нагадаємо, що Мессі забив гол та віддав асист у матчі проти Мексики. Через що, він став одночасно найстаршим та наймолодшим гравцем, який робив гол+пас на Мундіалях.