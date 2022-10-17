Мессі назвав двох головних фаворитів ЧС-2022: це не Аргентина

Аргентинський футболіст Лео Мессі назвав своїх головних фаворитів чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Однак в переліку не виявилося збірної Аргентини.

Чемпіонат світу з футболу стартує 20 листопада в Катарі. Там виступить і збірна Аргентини, яку багато хто вважає фаворитом турніру.

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Але Мессі в переліку фаворитів ЧС-2022 не згадав про свою команду. Натомість назвав інші країни, які можуть претендувати на перемогу.

"Є великий вибір – Бразилія, Німеччина, Франція, Англія, Іспанія. Але якщо потрібно обрати одну чи дві команди на сьогодні, то зараз я вважаю головними фаворитами чемпіонату світу збірні Бразилії та Франції", – заявив Мессі.

Кризова Франція

Водночас Мессі відмітив, що збірна Франції не надто вдало виступила на Євро-2020, програвши вже в 1/8 фіналу в серії пенальті Швейцарії. А ще однією проблемою стало те, що у 2022 році команда виграла лише один матч з шести в групі Ліги націй. Тричі команда програла. Хоча перед тим саме французи були переможцями фінального етапу Ліги націй.

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"У Франції зіграний склад. Минулий чемпіонат Європи склався для них погано, але у Франції в команді видатні гравці, які давно працюють із цим тренером. Те саме стосується і Бразилії", – заявив Мессі.

Франція на чемпіонаті світу в групі зіграє проти збірних Австралії, Данії та Тунісу. Бразилія ж зустрінеться зі збірними Сербії, Швейцарії та Камеруну. Аргентина за вихід з групи буде змагатися зі збірними Саудівської Аравії, Мексики та Польщі.

Водночас збірна Аргентини не програє вже 37 матчів, вигравши у 2021 році Копа Амеріка. Для Мессі це стала перший трофей за національну збірну Аргентини.

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Журналісти не відкидають того факту, що в такий спосіб Мессі віддав належне французу Кіліану Мбаппе та бразильцю Неймару, з якими разом виступає за ПСЖ. Обоє є лідерами своїх збірних.

Окрім того, він і сам виступає в чемпіонаті Франції, тож французьким вболівальникам мало б бути приємно почути такі висловлювання з його сторони.

Та разом з тим Мессі поклав і додатковий тиск на збірні Франції та Бразилії. Натомість уникнення згадки про збірну Аргентини як одного з фаворитів турніру дає можливість команді готуватися до матчів без зайвої уваги.