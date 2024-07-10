Мессі – другий у рейтингу бомбардирів збірних: скільки голів ще до Роналду

Уночі, 10 липня, збірна Аргентини зіграла півфінальний матч Кубку Америки проти Канади. Матч завершився перемогою аргентинців з рахунком 2:0.

Аргентинська національна команда показує впевнену гру і заслужено вийшла у фінал Копа Америка-2024. Колектив Ліонеля Скалоні вже грав з канадцями у груповому етапі, де також здобули перемогу. На цей раз голами відзначились Хуліан Альварес та Ліонель Мессі.

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Рекордний гол Ліонеля Мессі

У матчі Кубку Америки Аргентина – Канада, 37-річний капітан аргентинців відзначився голом у ворота "кленових". Мессі забив 109-й гол у футболці національної команди та вийшов на друге місце у списку найкращих бомбардирів серед збірних.

До цього іранський футболіст Алі Даєї займав друге місце, за свою кар'єру він забив 108 голів за збірну. Одноосібним лідером списку найкращих голеадорів збірних є Кріштіану Роналду. В своєму активі він має 130 забитих м'ячів за національну команду.

Кріштіану Роналду вже вилетів зі збірною Португалії з Євро-2024. На цьому турнірі легендарний нападник відзначився тільки однією гольовою передачею.

Нагадаємо, що 15 липня збірна Аргентини зіграє фінал Копа Америка-2024 з переможцем пари Уругвай – Колумбія. Мессі отримає шанс ще більше наблизитись до Кріштіану Роналду.