Мессі чи Левандовський: Шевченко назвав футболіста, якому віддав би "Золотий м'яч"
Джерело:твітер Bayern & Germany
У Парижі відбудеться 65-а церемонія Ballon d’Or 2021, в рамках якої журнал France Football вручить "Золотий м'яч" найкращому футболісту Європи. Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко назвав свого фаворита у боротьбі за престижну премію.
Мессі – фаворит Шевченка
Авторитетне німецьке видання Bild попросило вісьмох володарів "Золотого м'яча" назвати трійку найкращих футболістів. Серед опитаних був Андрій Шевченко, який виграв "Золотий м'яч" у 2004 році.
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За версією Шевченка, найкращий футболіст Європи – Ліонель Мессі з французького ПСЖ. На друге місце Шевченко поставив форварда Баварії Роберта Левандовського.
Третє місце наставник Дженоа віддав футболісту Челсі – Жоржинью.
Як проголосували інші володарі "Золотого м'яча"
Марко ван Бастен
- Мохаммед Салах, Роберт Левандовський, Ромелу Лукаку
Маттіас Заммер
- Роберт Левандовський, Жоржиньою, Ерлінг Голанд
Карл-Гайнц Румменігге
- Роберт Левандовський, Ліонель Мессі, Карім Бензема
Фабіо Каннаваро
- Ліонель Мессі, Роберт Левандовський, Жоржинью
Ліонель Мессі
- Неймар, Роберт Левандовський, Мбаппе
Лотар Маттеус
- Роберт Левандовський, Мохаммед Салах, Ліонель Мессі
Франц Бекенбауер
- Роберт Левандовський, Джорджо К'єлліні, Мануель Ноєр