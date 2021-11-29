Мессі чи Левандовський: Шевченко назвав футболіста, якому віддав би "Золотий м'яч"

29 листопада 2021 , 13:08
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Джерело:

твітер Bayern & Germany

У Парижі відбудеться 65-а церемонія Ballon d’Or 2021, в рамках якої журнал France Football вручить "Золотий м'яч" найкращому футболісту Європи. Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко назвав свого фаворита у боротьбі за престижну премію.

Мессі – фаворит Шевченка

Авторитетне німецьке видання Bild попросило вісьмох володарів "Золотого м'яча" назвати трійку найкращих футболістів. Серед опитаних був Андрій Шевченко, який виграв "Золотий м'яч" у 2004 році.

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За версією Шевченка, найкращий футболіст Європи – Ліонель Мессі з французького ПСЖ. На друге місце Шевченко поставив форварда Баварії Роберта Левандовського.

Третє місце наставник Дженоа віддав футболісту Челсі – Жоржинью.

Як проголосували інші володарі "Золотого м'яча"

Марко ван Бастен

  • Мохаммед Салах, Роберт Левандовський, Ромелу Лукаку

Маттіас Заммер

  • Роберт Левандовський, Жоржиньою, Ерлінг Голанд

Карл-Гайнц Румменігге

  • Роберт Левандовський, Ліонель Мессі, Карім Бензема

Фабіо Каннаваро

  • Ліонель Мессі, Роберт Левандовський, Жоржинью

Ліонель Мессі

  • Неймар, Роберт Левандовський, Мбаппе

Лотар Маттеус

  • Роберт Левандовський, Мохаммед Салах, Ліонель Мессі

Франц Бекенбауер

  • Роберт Левандовський, Джорджо К'єлліні, Мануель Ноєр
До уваги. 65-а церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29-го листопада. Церемонія розпочнеться о 21:30.
Автор: Михайло Гема