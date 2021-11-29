Мессі чи Левандовський: Шевченко назвав футболіста, якому віддав би "Золотий м'яч"

13:08

У Парижі відбудеться 65-а церемонія Ballon d’Or 2021, в рамках якої журнал France Football вручить "Золотий м'яч" найкращому футболісту Європи. Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко назвав свого фаворита у боротьбі за престижну премію.