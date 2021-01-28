Мессі допоміг Барселоні пробитись в 1/4 фіналу Кубка Іспанії: відео

У середу, 27 січня, Барселона на виїзді провела матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано. Голи де Йонга та Мессі принесли каталонцям вихід у чвертьфінал турніру.

Райо Вальєкано – Барселона 1:2

Голи: Гарсія, 63 – Мессі, 69, де Йонг, 80

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Барселона підійшла до цього поєдинку у статусі фаворита протистояння. Каталонці підтвердили це на футбольному полі. Трінкао зіграв на випередження та переправив м'яч у ствір воріт. Каркас володінь господарів взяв на себе цей постріл – поперечина.

Ще одну чудову нагоду змарнували гості. Пуч отримав передачу у штрафному суперника, майстерно обіграв опікуна. Але під удар кинувся інший гравець Райо Вальєкано, заблокувавши постріл. Якби не футболіст, то рахунок було вже відкрито.

Атаки господарів зовсім не несли якоїсь загрози воротам Нето. Куди цікавішими у атаці були гравці каталонського клубу. Мессі зібрав біля себе трьох футболістів Райо, але його м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Команди пішли на відпочинок за "сухого" рахунку на табло – 0:0. По перерві у центрі уваги знову був Мессі. Лео взявся виконувати з гострого кута штрафний та навіть наважився на прямий удар. Але знову каркас воріт врятував Райо.

Тут подіяло правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". Гравці Райо вибігли у стрімку контратаку, яку завершив Гарсія. Він відгукнувся на простріл у воротарський майданчик, де невдало зіграла оборона команди Кумана. Футболісту господарів нічого не залишалось, як лише переправити м'яч у порожні ворота – 1:0.

Буквально 6 хвилин раділи господарі. Барселона швидко вибігла у атаку, яку розпочав Грізманн. Антуан протягнув м'яч до штрафного суперника, побачивши вільного Мессі миттєво асистував партнеру по команді. А Лео вже у порожні ворота перевів м'яч – 1:1.

Активність гостей була винагороджена вдруге. Друге взяття воріт було схожим на попереднє. Але цього разу віддав гольову Альба, а автором голу став де Йонг – 1:2.

Мессі міг оформлювати дубль. Але Лео вирішив познущатись з пів команди суперника, обігравши відразу декількох опікунів у штрафному Райо. Але після такого дриблінгу аргентинець загнав себе у глухий кут, пробив у сітку воріт, але з протилежної сторони. Матч завершився перемогою Барселони – 1:2. Каталонський клуб вийшов в 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Райо Вальєкано – Барселона відеоогляд