Мессі феєрично дебютував у США, забивши переможний гол наприкінці матчу у фірмовому стилі: відео

Ліонель Мессі зіграв свій перший матч за Інтер Маямі. Про кращий дебют складно було і мріяти.

22 липня у Флориді відбувся матч розіграшу Кубка ліги, в якому зустрілися американський Інтер Маямі та мексиканський Крус Асуль. Ця гра стала дебютною у США для 7-разового володаря "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі, пише 24 Канал.

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Гол на останніх секундах, який перервав жахливу серію

Аргентинець з'явився на полі, вийшовши на заміну на 54-й хвилині. До цього його нова команда 6 матчів поспіль не здобувала перемогу. І саме гол Ліонеля перервав цю чорну смугу. У компенсований час зустрічі зірковий новачок підійшов до м'яча та влучно пробив зі штрафного у своєму стилі, не залишивши голкіперу шансів на порятунок. У результаті команда перемогла з рахунком 2:1.

За Інтер Маямі також весь матч відіграв український захисник Сергій Кривцов, який після свого переходу є стабільним гравцем основного складу.

Дивіться відео фірмового голу від Мессі

. Свій наступний матч у футболці нового кулубу аргентинець може зіграти вже 26 липня. Суперником Інтер Маямі буде Атланта Юнайтед. Початок матчу о 02:30