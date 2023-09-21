Проблеми у клубу Кривцова: Мессі та Альба ризикують пропустити фінал Кубка США

Інтер Маямі провів черговий матч регулярного чемпіонату МЛС. Клуб Сергія Кривцова здобув свою нову перемогу, але не зміг уникнути кадрових втрат.

21 вересня Інтер Маямі приймав Торонто, яке впевнено переміг 4:0. І це без головних зірок команди – Ліонеля Мессі та Жорді Альби, які були замінені ще у першому таймі.

До теми Кривцов кращий за Мессі, Альбу та Бускетса: Інтер Маямі розгромив Торонто в МЛС – відео

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Спершу Альба отримав травму та на 34-й хвилині поєдинок для нього достроково закінчився. Замість нього на фланзі оборони вийшов Ноа Аллен. А вже через дві хвилини поле покинув Мессі, який відчув дискомфорт у м'язах. Капітана у складі Інтера змінив Роберт Тейлор.

Навіть без колишніх зірок Барселони команда Херардо Мартіно впоралась із суперником. У компенсований до першого тайму час рахунок на табло розмочив Факундо Фаріас.

На старті другої 45-хвилинки Тейлор подвоїв перевагу Інтера після передачі Аллена.

Після екватору другого тайму господарі забили ще двічі. Дубль оформив все той же Тейлор, який ще й відзначився гольовим асистом на Бенджаміна Кремаскі.

Інтер Маямі розгромив Торонто 4:0. Сергій Кривцов та Серхіо Бускетс відіграли увесь поєдинок.

Травми Мессі та Альба не дозволять їм зіграти у найближчому матчі МЛС проти Орландо Сіті, який відбудеться 25 вересня.

Щодо Мессі, то Лео знову турбує стара травма. Хоча із розташування збірної Аргентини Ліонель прибув без жодних проблем зі здоров'ям.

Головний тренер Інтера Мартіно не виключив того, що обидва зіркові футболісти можуть й пропустити фінал Відкритого кубка США проти Динамо Х'юстон (28 вересня). Наставник не буде ризикувати лідерами, якщо ті підійдуть до поєдинку у поганій формі.

Нагадаємо, що Мессі перейшов в американський клуб у середині липня 2023 року. У футболці нової команди вже наколотив 11 голів в 11-ти поєдинках, а також віддав 5 результативних передач. Контракт аргентинця із Інтером розрахований до кінця 2025 року.

Щодо Альби, то Жорді заключив угоду з клубом Маямі на 5 днів пізніше за Лео – 20 липня. За Інтер захисник вже провів 10 матчів (2 голи та 2 асисти). Контракт футболіста з командою спливає вкінці 2024-го, але є опція пролонгації співпраці ще на рік.

Після гучних трансферів Інтер Маямі почав вибиратись із підвалин таблиці МЛС. Клуб після 28-ми зіграних матчів йде на 13-й сходинці серед 15-ти учасників ліги, набравши 31 бал.