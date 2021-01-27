Меркушина здобула "срібло" в індивідуалці на чемпіонаті Європи з біатлону

Збірна України з біатлону з медалі розпочала чемпіонат Європи у польському Душники-Здруй. У жіночій індивідуальній гонці Анастасія Меркушина здобула "срібло".
Джерело: 24 канал
Жіночою індивідуальною гонкою стартував чемпіонат Європи з біатлону. Збірну України на дистанції представляли 6 спортсменок.
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Анастасія Меркушина завдяки ідеальній стрільбі завоювала срібну медаль, яка стала гарним початком для української збірної. Випередила 26-річну українку лише досвідчена біатлоністка з Польщі Моніка Хойніш-Старега. 29-річна полячка одного разу влучила у "молоко", але завдяки хорошій швидкості на дистанції змогла підійнятись на найвищу сходинку п'єдесталу.
Трійку лідерок замкнула з одною хибою росіянка Лариса Кукліна.
Найшвидшою серед українок була досвідчена олімпійська чемпіонка Віта Семеренко. Але три промахи на другій стрільбі не дозволили одній із сестер Семеренок поборотись за нагороди – лише 11 сходинка.
У топ-10 розташувались ще дві українські біатлоністки. Ними стали Ірина Петренко (у минулому Варвинець) та Катерина Бех – 5-е та 9-е місця відповідно. Петренко відстрілялась 20 із 20, а от Бех не піддався другий вогневий рубіж – дві хиби.
Надія Бєлкіна завершила гонку 13-ю через дві хиби, а найгіршою серед біатлоністок з України стала Анна Кривонос – 45-а.