Меркушина здобула "срібло" в індивідуалці на чемпіонаті Європи з біатлону

Збірна України з біатлону з медалі розпочала чемпіонат Європи у польському Душники-Здруй. У жіночій індивідуальній гонці Анастасія Меркушина здобула "срібло".

Джерело: 24 канал

Жіночою індивідуальною гонкою стартував чемпіонат Європи з біатлону. Збірну України на дистанції представляли 6 спортсменок.

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Анастасія Меркушина завдяки ідеальній стрільбі завоювала срібну медаль, яка стала гарним початком для української збірної. Випередила 26-річну українку лише досвідчена біатлоністка з Польщі Моніка Хойніш-Старега. 29-річна полячка одного разу влучила у "молоко", але завдяки хорошій швидкості на дистанції змогла підійнятись на найвищу сходинку п'єдесталу.

Трійку лідерок замкнула з одною хибою росіянка Лариса Кукліна.

Результат гонки

1. Моніка Хойніш-Старега (Польща)3. Лариса Кукліна (Росія)...5. Ірина Петренко (Україна)9. Катерина Бех11. Віта Семеренко23. Надія Бєлкіна45. Анна Кривонос

Найшвидшою серед українок була досвідчена олімпійська чемпіонка Віта Семеренко. Але три промахи на другій стрільбі не дозволили одній із сестер Семеренок поборотись за нагороди – лише 11 сходинка.

У топ-10 розташувались ще дві українські біатлоністки. Ними стали Ірина Петренко (у минулому Варвинець) та Катерина Бех – 5-е та 9-е місця відповідно. Петренко відстрілялась 20 із 20, а от Бех не піддався другий вогневий рубіж – дві хиби.

Надія Бєлкіна завершила гонку 13-ю через дві хиби, а найгіршою серед біатлоністок з України стала Анна Кривонос – 45-а.