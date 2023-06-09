Фанату Путіна дісталося за підтримку війни: в мережу злили нові інтимні відео скандального Дзюби

Колишній капітан збірної Росії Артем Дзюба знову потрапив у сексуальний скандал. Хакери зламали телефон його коханки і його відверті відео потрапили у відкритий доступ.

Російський форвард Артем Дзюба дуже любить свого фюрера Владіміра Путіна, за якого готовий йти до кінця. Своїми зізнаннями скандаліст привернув увагу хакерів, які отримали доступ до його нових відвертих відео, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росіянин, який не любить традиційні цінності

Нові "подвиги" Дзюби оприлюднила російська блогерка Мілана Петрова (справжнє ім'я Андрій Петров – прим. 24 Канал). Інтимні відео їй злили українські хакери, які зламали телефон коханки росіянина.

Мені написали з українського номера та повідомили, що українці дуже засмутилися, коли дізналися, що Дзюба підтримав війну. Очевидно, вони зламали телефон його української коханки. Українці злили мені повний архів десятка відео, які Дзюба надсилав своїй українській коханці. Мабуть, її зламали. Починаю публікувати, це найбільш лайтове. Більше ні в кого цих відео немає. Артем Дзюба, виявляється, не дуже любить традиційні цінності. Показує дупу свою на всіх видосах, мріє сісти на щось, певне,

– написала у своєму телеграм-каналі Петрова.

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