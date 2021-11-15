У меню на Олімпіаді-2022 не буде перцю та інших спецій через допінг-проби

Організатори зимових Олімпійських Ігор-2022 у Пекіні розповіли про харчування спортсменів. Відомо, що у раціоні будуть представлені традиційні страви країни-господарки, а все буде оформлено у стилі китайського нового року.

Харчування спортсменів під час Олімпіади-2022

Організатори Ігор-2022 повідомляють, що атлетам буде запропоновано 678 страв із 12 регіонів та різних культурних традицій. Все буде виконане з елементами китайського нового року, який святкується 1 лютого.

Дивіться також Китай вводить додаткові обмеження через спалах COVID-19

Щодо меню, то врахували різні віросповідання спортсменів, буде вегетаріанська їжа, халяльна та кошерна.

Цікаво те, що в їжі не буде більшість поширених спецій та прянощів, 48 видів виключили з раціону. В раціоні не буде навіть перцю та лаврового листа.

Організатори переконані, що ці компоненти в їжі можуть негативно відгукнутися на допінг-пробах атлетів. Також у меню будуть традиційні страви з різних регіонів Китаю.

Всі столові прилади будуть біорозкладними. Через пандемію коронавірусу у їдальні спортсменам видадуть маски, рукавички, ватяні диски зі спиртом та санітайзери для рук.

Зимові Олімпійські Ігри-2022 відбудуться у Пекіні та триватимуть з 4 до 20 лютого.