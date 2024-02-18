МОК не допустив до Олімпіади-2024 одного з найкращих боксерів світу: пояснення Комітету
Джерело:ESPN
Один з найвидатніших чемпіонів в історії боксу Менні Пак'яо завершив кар'єру ще у 2021 році. Проте спортсмен планував взяти участь у боксерському турнірі на Олімпійський іграх-2024.
Колишній чемпіон світу у восьми дивізіонах Менні Пак'яо сподівався отримати ліцензію для участі в Іграх-2024. У жовтні минулого року НОК Філіппін надіслав запит до МОК, щоб отримати "універсальний доступ".
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МОК не зробив виключення для легендарного чемпіона
Ця перепустка надається країнам, які мають малу кількість спортсменів в індивідуальних дисциплінах у заявці на Олімпіаду. Проте Пак'яо отримав відмову.
У поясненні МОК повідомив, що організація дотримується вікового ліміту для боксерів – 40 років. Оскільки Менні Пак'яо виповнилося 45 років, то він автоматично залишається поза боксерським турніром. Цей віковий ліміт був встановлений у 2013 році.
Також Філіппіни не можуть розраховувати на "універсальний" доступ. МОК зазначив, що "універсальні місця не розподіляються серед країн, які в середньому мали понад 8 спортсменів в індивідуальних дисциплінах на останніх двох Олімпіадах – це стосується й Олімпійського комітету Філіппін".
Зазначимо, Пак'яо мав можливість взяти участь в Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро. Проте тоді боксера обрали сенатором у Філіппінах і він пропустив змагання.
Здобутки легендарного Пак'яо
- У 2021 році легендарний боксер завершив професійну кар'єру. Він здобув 12 титулів чемпіона світу у рекордних восьми різних вагових категоріях.
- Загалом на його рахунку 62 перемоги у 72 поєдинках, в тому числі 39 дострокових. Пак'яо зазнав 8 поразок, а два поєдинки з його участю завершилися внічию.
- Після завершення кар'єри "Пак Мен" взяв участь у кількох виставкових боях.
- В рейтингу найкращих боксерів усіх часів і народів незалежно від вагової категорії займає 5 місце.