Мені соромно, що я грав у Росії, – Селезньов вибачився за виступи у ворожій країні

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов пригадав свої виступи у російському чемпіонаті. Футболіст хоче викреслити цей період зі своєї кар'єри.

Селезньов: Я – українець, крапка

36-річний нападник висловив свою чітку та патріотичну позицію. Футболіст групи атаки Минай вибачився за те, що колись у своєму житті захотів виступати у країні-окупанта.

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Форвард розповів, що після перемоги України над Росією, зустрінеться з хлопцями, які на передовій боронять нашу свободу.

Моя позиція одна. Я – українець, крапка. Я не розумію цих... навіть не хочу говорити. Так, мені соромно, що я грав колись в Росії. Якщо ти називаєш когось братом і приходиш його вбивати, то... це ідіотизм. Перше, що зроблю після перемоги – буду святкувати. Зустрінуся з хлопцями, які були на передовій. З усіма,

– сказав Селезньов.

Коли Селезньов їздив "годувати" Росію

Наприкінці лютого 2016 року Євген несподівано змінив Дніпро на краснодарську Кубань.

У російському чемпіонаті пробув до липня того ж року та повернувся в Україну, де підписав контракт із донецьким Шахтарем.

У сезоні-2015/2016 відіграв у ворожій країні 10 поєдинків, у яких відзначився трьома м'ячами.

Наразі виступає за Минай, у сезоні-2021/2022 провів 16 матчів, у яких забив один гол та одного разу асистував партнеру по команді. Минай закінчив цей чемпіонат на передостанньому 15-му місці у таблиці УПЛ.