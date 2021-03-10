Мені не подобається грати з командами, які я тренував, – Фонсека про матч з Шахтарем

Донецький Шахтар в 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє проти італійської Роми. Ц команду тренує колишній наставник "гірників" Паулу Фонсека

В цьому сезоні Фонсека вже не вперше гратиме проти команд, які він тренував. В 1/16 фіналу Ліги Європи його Рома протистояла португальській Бразі, яку він теж тренував.

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"Якби вибір був за мною, я б не грав. Мені не подобається грати з командами, які я тренував, але так складається. Я б не грав ані проти Шахтаря, ані навіть проти Браги", – заявив Фонсека.

Шахтар він тренував з 2016 до 2019 року. Йому на зміну прийшов інший португальський спеціаліст Луїш Каштру.

"Лишилися ті самі футболісти, проте модуль гри та тактика змінилися. Я використовував схему 4-2-3-1, а зараз 4-1-4-1. У Шахтаря чудовий тренер. Команда грає геть по-новому", – розповів Фонсека.