Мені навіть якось соромно, – Харлан розповіла про рішення перейти на українську

Ольга Харлан вирішила перейти на українську мову після 24 лютого. Титулована шаблістка розповіла, як прийняла це рішення.

Харлан: Мені дуже подобається українська

Після 24 лютого соцмережі Ольги дещо змінилися, вона почала їх вести українською мовою. Також під час інтерв'ю Харлан спілкувалася лише державною.

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В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Харлан розповіла, коли прийняла рішення спілкуватися українською. Сама ж фехтувальниця наголосила, що їй дещо соромно через те, що не робила цього раніше.

Знаєте, мені навіть якось соромно, тому що з цього робиться сенсація. Так, це правда, все своє життя я говорю російською, раніше це було нормальним. Не можу сказати, що це легко перейти на українську, але я намагаюся, хочу в цьому розвиватися. Я люблю свою мову, але не розмовляла нею у повсякденному житті. Миколаїв завжди був російськомовним. Зараз я прийняла таке рішення, що хочу розмовляти українською, давати інтерв'ю українською. Ми з сестрою вдома говоримо українською. Для мене це дещо важко, тому що в мене тут 4 мови: англійська, італійська, російська та українська. Часто буває, що коли я спілкуюся якоюсь із них, з мене "вилазять" інші мови,

– розповіла титулована шаблістка.

Ольга зазначила, що її ніхто не змушував переходити на українську, це її власне рішення. Аби поліпшити свою вимову Харлан почала читати книги державною.

"Мене ніхто не змушував, це було моє рішення. І я вважаю, що соціальні мережі – це рішення кожного, хто як хоче, так і розмовляє. Я перейшла в інстаграмі на українську, але я досі не роблю розмовні сторіс, бо мені не подобається моя вимова, тому я над цим працюю. Коли я буду більш глибоко над цим працювати, то буду впевненішою у своїх можливостях. Мені дуже подобається українська. Я ще почала читати книжки українською, не можу сказати, що це дуже легко. Я не відмовляюся від російської, бо це частина мене, але я українка і хочу говорити рідною мовою", – сказала Харлан.