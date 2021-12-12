Мені було шкода його, – Ломаченко відмовився добивати Коммі

Василь Ломаченко одноголосним рішенням суддів переміг Річарда Коммі у Нью-Йорку. Українець не зміг здобути дострокову перемогу, хоч був близький, щоб нокаутувати ганця.

Ломаченко: Сумнівався, чи потрібно його добивати

Ломаченко був близький, щоб достроково завершити бій у 7-у раунді. Українець відправив Річарда у нокдаун важким ударом зліва.

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Після цього Ломаченко демонстративно дивився у кут Коммі, запитуючи, чи не хоче команда зупинити бій. Після поєдинку Василь розповів, чому не став добивати ганця.

Бачив його стан і мені було шкода його, тому я роздумував, що мені робити далі. Я сумнівався, чи потрібно його добивати,

– сказав Ломаченко.

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