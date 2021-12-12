Мені було шкода його, – Ломаченко відмовився добивати Коммі
12 грудня 2021 , 08:23Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Василь Ломаченко одноголосним рішенням суддів переміг Річарда Коммі у Нью-Йорку. Українець не зміг здобути дострокову перемогу, хоч був близький, щоб нокаутувати ганця.
Ломаченко: Сумнівався, чи потрібно його добивати
Ломаченко був близький, щоб достроково завершити бій у 7-у раунді. Українець відправив Річарда у нокдаун важким ударом зліва.
До теми Ломаченко впевнено переміг Коммі, відправивши ганця в один нокдаун
Після цього Ломаченко демонстративно дивився у кут Коммі, запитуючи, чи не хоче команда зупинити бій. Після поєдинку Василь розповів, чому не став добивати ганця.
Бачив його стан і мені було шкода його, тому я роздумував, що мені робити далі. Я сумнівався, чи потрібно його добивати,
– сказав Ломаченко.
Дивіться відео, як Ломаченко запитував команду Коммі
Ломаченко побив Коммі: головне
- Ломаченко та Коммі зустрілися у Нью-Йорку на "Медісон-сквер-гарден". Поєдинок відвідало понад 8 тисяч людей.
- Боксери пройшли всю дистанцію бою з 12-и раундів. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 117:110, 119:108, 119:108.
- Василь здобув титул WBO Inter-Continental.