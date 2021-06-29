Мене це вбило на пару місяців, – Коваленко про нищівну критику фанатів

Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко розповів про великий потік хейту від уболівальників у 2017 році. Футболіст хотів провалитись крізь землю, щоб не слухати критику фанатів.

Критика за погану гру

2017 рік став ненайкращим у кар'єрі Віктора Коваленка. Його гру критикували звідусіль. Вболівальникам не подобалась та гра, яку показував півзахисник Шахтаря.

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Такий потік критики сильно вплинув на психологічний стан гравця "гірників" та збірної України.

Мене реально це вбило на пару місяців. Я ходив завжди пониклий. Одна гра з Хорватією змінила у когось в голові, ось і пішло все: "Кого вбивати? Ну, давайте його вб'ємо, він же отримує стільки",

– заявив півзахисник.

Віктор довго утримувався від усіх коментарів. Футболіст не хотів, щоб його слова підкидали ще більше дров у вже і так великий вогонь після критики хейтерів.

Гра проти Хорватів відбулась 9 жовтня 2017 року у кваліфікації чемпіонату світу. Тоді другий матч завершився поразкою України з рахунком 0:2. Коваленко вийшов на поле на 66-й хвилині з лавки для запасних, замінивши Дениса Гармаша.

Фанати звинувачували тренерський штаб у некомпетентності через виклик Коваленка у розташування національної команди. Уболівальники навіть просили футболіста самому піти зі збірної України. Начебто Віктор не заслужив виступати у "синьо-жовтій" футболці: "Я після цього хейту говорив з людьми, які мене поважають, вони те саме казали. Футбольні люди нормально до мене ставляться. А фанати, яким не знаю, чому не подобаюся – їм не дуже".