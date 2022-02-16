У мене була панічна атака, – Меркушина про виступ в естафеті на Олімпіаді-2022
Джерело:Суспільне Спорт
На Олімпіаді у Пекіні розіграли комплект нагород у жіночій естафеті. Збірна України фінішувала сьомою.
"Це найкраще, що я робила у своєму житті"
Анастасія Меркушина розпочала другу частину командного старту. Українка вийшла на старт на третьому етапі.
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Меркушина прокоментувала свій виступ в естафетній гонці.
Напевно, це найкраще, що я робила у своєму житті. Це дуже важко. Дуже емоційно важко, тому що я знову сказала лікарю, що у мене панічна атака, він мене заспокоював,
– заявила Анастасія.
"Це дуже важко бігти естафету на Олімпіаді. Який би не був результат це насправді дуже важко – психологічно, емоційно це інша пісня. Я сьогодні, слава богу, задоволена", – зазначила спортсменка.
Напередодні естафети збірна України довго не могла визначитися з розташуванням спортсменок на етапах. Сумніви були щодо першого та третього етапів.
"Рішення бігти на третьому етапі? Ми з Велепцем довго говорили. Розраховували на мої кондиції, техніка, яка у мене є, з довгим відштовхуванням і широким кроком, вона не дуже добра в контактній боротьбі, тому що я буду ходити по палках суперниць і вони по моїх", – сказала Меркушина.
Також українка поділилася враженнями від участі в Олімпійських іграх у Пекіні.
Мені прикро, що не вийшло вийти в індивідуальній гонці, хоча я дуже хотіла, але не було можливості. Були важелі: мінус – я не приїхала від початку, плюс – не підхопила "корону". Таких плюсів-мінусів багато",
– наголосила біатлоністка.
Як виступила Меркушина на Олімпіаді-2022
- Анастасія відправилася до Пекіну дещо пізніше за інших спортсменок. Річ у тім, що біатлоністці не вдалося відібратися у склад на Олімпіаду. Тож вона була першою запасною.
- Після того, як Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус, Меркушина відправилася до Пекіну.
- Біатлоністка виступила у спринтерській гонці та персьюті, де вона посіла 24 та 25 місця відповідно.
- На третьому етапі в естафеті Меркушина чисто відпрацювала на обох рубежах та покращила позиції української команди.